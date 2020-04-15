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8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı

Bursa'da kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından dışarı atılan ve 8 aydır sokaklarda yatıp kalkan 58 yaşındaki Burhan Yılmaz isimli vatandaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bakım evine yerleştirildi.

15.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:40

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde 8 aydır sokaklarda yatıp kalan 58 yaşındaki Burhan Yılmaz isimli vatandaşa polis ve zabıta ekipleri sahip çıktı. Sokakta kalan vatandaş polislerin devreye girmesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bakım evine yerleştirildi.

ARTIK SICAK BİR YUVASI OLACAK

Bursa'nın İnegöl İlçesinde otogarda aylardır yatıp kalan Burhan Yılmaz'a ailesi ve çocukları sahip çıkmazken, kirasını ödeyemediği için ev sahibi de dışarıya attı. 8 aydır dışarıda yatıp kalkan Yılmaz'a devlet sahip çıktı. Otogar karşısında uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelerek yardım isteyen vatandaşın artık sıcak bir yuvası olacak.

8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı

"DEVLETİMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Polislerin devreye girmesiyle Burhan Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi bakım evine götürüldü. Polis ve zabıtaya teşekkür eden Burhan Yılmaz şunları söyledi: "8 aydır dışarıda yatıp kalkıyorum, bana çocuklarım ve ailem sahip çıkmadı. Ev kirasını ödeyemediğim için ev sahibim de beni evden çıkardı. Eşyalarımı bile alamadım. Aylardır dışarıdayım, soğuklarda yaşıyorum. Sonunda polislerimizin yanına geldim durumumu anlattım. Allah razı olsun onlar da benimle yakından ilgilendi, gerekeni yaptılar. Devletimize çok teşekkür ediyorum Allah kimseyi evsiz barksız bırakmasın."

8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhan Yılmaz, İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa
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Yorumlar (1)
SEKİZ AY:Yetkililer 8 aydır gözleriniz neden yumdu. Bu soruyu sormak lazım.
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3. Sayfa Manşet

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