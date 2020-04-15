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8 aydır dışarıda yatıp kalkıyordu... Evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı

8 aydır dışarıda yatıp kalkıyordu.

15.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:19
8 aydır dışarıda yatıp kalkıyordu... Evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı
BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde 8 aydır sokaklarda yatıp kalan 58 yaşındaki Burhan Yılmaz isimli vatandaşa polis ve zabıta ekipleri sahip çıktı. Sokakta kalan vatandaş polislerin devreye girmesiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bakım evine yerleştirildi.
Bursa'nın İnegöl İlçesinde otogarda aylardır yatıp kalan Burhan Yılmaz'a ailesi ve çocukları sahip çıkmazken, kirasını ödeyemediği için ev sahibi de dışarıya attı. 8 aydır dışarıda yatıp kalan Yılmaz'a devlet sahip çıktı. Otogar karşısında uygulama yapan polis ekiplerinin yanına gelerek yardım isteyen vatandaşın artık sıcak bir yuvası olacak.
Polislerin devreye girmesiyle Burhan Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi bakım evine götürüldü. Polis ve zabıtaya teşekkür eden Burhan Yılmaz şunları söyledi: "8 aydır dışarıda yatıp kalkıyorum, bana çocuklarım ve ailem sahip çıkmadı. Ev kirasını ödeyemediğim için ev sahibim de beni evden çıkardı. Eşyalarımı bile alamadım. Aylardır dışarıdayım, soğuklarda yaşıyorum. Sonunda polislerimizin yanına geldim durumumu anlattım. Allah razı olsun onlar da benimle yakından ilgilendi, gerekeni yaptılar. Devletimize çok teşekkür ediyorum Allah kimseyi evsiz barksız bırakmasın" 8 aydır dışarıda yatıp kalkıyordu... Evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Burhan Yılmaz, Bursa, Polis, 3. Sayfa
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