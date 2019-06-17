17.06.2019 16:36
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8 aydır tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu

8 aydır hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu. Erbil, bu ayın sonunda taburcu oluyor.

Ekranların sevilen yüzü Mehmet Ali Erbil, geçen yıl evinin banyosunda düşmesi sonucu kaburgaları akciğerine battığı gerekçeyle hastaneye kaldırılmıştı. Yıllardır savaştığı 'Kaçış Sendromu' nüksettiği için 8 aydır hastanede yatan ünlü şovmen, nihayet sağlığına kavuştu.

TARİH BELLİ OLDU

Son olarak kızı Yasmin Erbil'in olumlu açıklamalarından sonra sevenlerini heyecanlandıran Erbil'in hastaneden çıkacağı tarih belli oldu.

SANATÇI DOSTLARINA YEMEK VERECEK

Ses sanatçısı Onur Akay, Mehmet Ali Erbil ile ilgili haberi şu şekilde duyurdu; "Bugün iyi haber vereceğim. Mehmet Ali Erbil bu ay sonu taburcu oluyor ve taburcu olur olmaz sanatçı dostlarına yemek verecek."

8 aydır tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in hastaneden çıkış tarihi belli oldu
Mehmet Ali Erbil, Erbil, Magazin

YORUMLAR (1)
1453:çapkin adam ne yapabilir
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