25 Şubat 2019, 14:41
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8 Aylık Hamile Olan Fahriye Evcen, Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Sekiz aylık hamile olan Fahriye Evcen aylar sonra ilk kez hastane çıkışında görüntülendi. Evcen'in belirginleşen karnı ise dikkat çekti.

Sekiz aylık hamile olan Fahriye Evcen, aylar sonra ilk kez eşi Burak Özçivit'le rutin kontrolleri için geldiği Nişantaşı'ndaki bir hastanede görüntülendi.

TATİLDE RAHATSIZLANMIŞTI

8 aylık hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen'den geçtiğimiz gün korkutan bir haber gelmiş, Evcen Kartalkaya'da tatil yaparken ufak bir rahatsızlık geçirmiş ve sevenlerini korkutmuştu. Özçivit, eşinin ufak bir soğuk algınlığı atlattığını açıklayarak hayranlarının yüreğine su serpmişti.

AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Güzel oyuncu, eşi Burak Özçivit'le rutin kontrolleri için hastaneye gitti. Çıkışta görüntülenen Evcen, aylar sonra ilk kez objektiflere takıldı.

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YORUMLAR (8)
SERO: FAVORİ ÇİFT BENİM İÇİN ÇOK YAKIŞIYORLAR . BEBEK TE OLURSA SÜPER. NAZAR DEĞMESİN İNŞALLAH.
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SÜß: Hamilelik yakismis ;-) cok Tatli bir cift. bazilari bosanirlar diyor ama ben iliskilerini cok göz önünde yasamadiklari icin ve her ikisi de agir basli olduklari icin böyle birsey e ihtimal vermiyorum. Hem bebek bekliyorlar ya neden negatif yorumlar yapiliyor ki. . . cok güzeller coook masallah -her daim saglikli huzurlu insallah
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MEHMET: bütün türkiye bunların bebekleri nasıl on bekliyor maşallah ya onca haber varken bunlarımı haber ederisniz 1 sene sonra boşanacaklar
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ERCAN AS: fahriye
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