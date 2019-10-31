8 aylık hamile olan Hazal Kaya "Kilo aldınız mı?" sorusuna "Çok ayıp" cevabını verdi

Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'la objektiflere takıldı. Kaya, gazetecilerin kilo sorusuna ise "Çok ayıp" karşılığını vermekle yetindi.

GÜVENLİK KONTROLÜNE TAKILDI

8 aylık hamile Hazal Kaya ve eşi Ali Atay çifti sinema keyfi sonrası oğulları Fikret için alışveriş yaptı. Geçtiğimiz akşam İstinye Park'ta görüntülenen çift, bebek odası alışverişinin devam ettiğini söyledi. Alışveriş sonrası AVM girişinde güvenlik kontrolüne takılın çiftten Hazal Kaya, aracın bagajı açılmayınca araçtan inmek zorunda kaldı. Bir süre bagajı açmaya uğraşan Kaya'ya güvenlik görevlisi torpil geçmedi. Aracın bagajının açılmasını isteyen güvenlik görevlisi, kontrolün ardından Kaya'yı gönderdi.

"ÇOK AYIP"

AVM çıkışı muhabilerin sorularına cevap veren anne adayı Kaya, "Hamilikte kaç kilo aldınız" sorusunu duyunca "Sorulur mu öyle bir soru çok ayıp" diyerek uzaklaştı.