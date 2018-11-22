22 Kasım 2018, 10:05
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8 Aylık Hasret Bitti! Murat Boz ve Aslı Enver Barıştı

İstanbullu Gelin'de Süreyya karakteriyle büyük sempati toplayan Aslı Enver ile şarkıcı Murat Boz'un aylar süren ayrılığı son buldu. Ünlü çift yeniden görüşmeye başladı.

Ünlü popçu Murat Boz ve İstanbullu Gelin'in başrol oyuncusu Aslı Enver, ayrılığa daha fazla dayanamadı. İlişkileri boyunca parmakla gösterilen çiftin barışma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

İDDİALAR DOĞRU ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde ikiliye yakın isim Aytaç Önder'in "Şu anda barışıklar ve çok mutlular" açıklamasıyla şaşkınlık yaratmıştı. Dizinin İstanbul çekimlerinde Nişantaşı'nda görüntülenen güzel oyuncu Aslı Enver, barışma iddialarına sessiz kalarak kafaları karıştırmıştı.

İKİNCİ ŞANS VERDİ

2. Sayfa'nın haberine göre, 2,5 yıllık beraberliğin ardından geçen nisanda ayrılık kararı alan Aslı Enver ile Murat Boz'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi. Ünlü çift birlikteliklerine ikinci şansı verdi.

AİLELER OLUMLU YÖNDE KARŞILADI

Çiftin bu kararını yakın çevreleri ve ailelerininde olumlu yönde karşıladığı belirtildi.

İstanbullu Gelin Dizisi,Murat Boz,Aslı Enver
22 Kasım 2018 Perşembe 10:05



YORUMLAR (14)
ADINIZI YAZIN: sanat camiasinda bu kariyi havada kaparlar,
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SELDA: BENCE EN GÜZEL VE ASiL CIFT BURAK ÖZCIVIT VE FAHRIYE EVCEN. ADAM GIBI ADAM KADIN GIBI KADIN.
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GULGUL: Nerdeyse cuma hutbesinde asli murat barissin diye dua okutucaklar yildim be
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AYSUN: Birbirlerine çok yakişiyorlar mutlu olurlar inşallah. Darisi benim başima
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