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8 ayrı suçtan aranan firariyi jandarma şafak operasyonuyla yakaladı

Zonguldak'ta 8 ayrı suçtan sabıkası bulunan cezaevi firarisi Y.E., jandarma ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyü nüfusuna kayıtlı; jandarma ve polis tarafından uzun süredir 8 ayrı suçtan aranan zanlı, şafak operasyonuyla yakalandı.

03.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:17 8 ayrı suçtan aranan firariyi jandarma şafak operasyonuyla yakaladı
'ta 8 ayrı suçtan sabıkası bulunan cezaevi firarisi Y.E., jandarma ekiplerinin şafak operasyonuyla yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Osmanlar köyü nüfusuna kayıtlı; jandarma ve polis tarafından uzun süredir 8 ayrı suçtan aranan zanlı, şafak operasyonuyla yakalandı.

Basit Yaralama, Hayvan Hırsızlığı, Esrar Elde Etmek İçin Kenevir Ekimi Yapmak, Resmi Belgede Sahtecilik (2), 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, İhaleye Fesat Karıştırmak, Cezaevi Firarisi olarak aranan Y.E.'nin yakalanabilmesi için jandarma ekipleri düğmeye bastı.

Zonguldak İl Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğünce firarinin ikametine gelebileceği arazi ve yol güzergahlarına fotokapan cihazı yerleştirildi. Ayrıca 1 yıl süre ile teknik ve fiziki takip faaliyetleri başlatıldı.

3 Ocak 2020 tarihinde firarinin Osmanlar Köyünde ikamet eden annesinin evine geldiği bilgisi alınan firari için; Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon planlandı. Y.E., yapılan şafak operasyonu ile yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.E.'nin ardından cezaevine gönderilmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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