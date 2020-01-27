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8 ayrı suçtan aranırken sahilde yakalandı

MERSİN'in Silifke ilçesinde, hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 ayrı suçtan aranan adı açıklanmayan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

27.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:238 ayrı suçtan aranırken sahilde yakalandı

MERSİN'in ilçesinde, hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 ayrı suçtan aranan adı açıklanmayan bir kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İlçe Komutanlığı JASAT Timi ve Atakent Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin Atakent Mahallesi'ndeki tatil sitesinde kaldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi sahilde yakalayarak, gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ile sağlama, hükümlünün ve tutuklunun kaçması, basit yaralama, alkol ve uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanma, yaralama, resmi belgede sahtecilik suçlarından arandığı belirlendi. Hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Silifke Adliyesi'nde tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Atakent Mahallesi, Jandarma, Silifke, Güncel

Kaynak: DHA

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