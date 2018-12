8. Bekder Onur Ödülleri Verildi

Kaynak: İHA

BEKDER tarafından her yıl geleneksel olarak bu yıl da 8. si düzenlenen BEKDER Onur Ödülleri sahiplerine verildi.Programa Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki' nin yanı sıra ilin diğer kurum amirleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Bu yıl Onur Ödülüne Eski İçişleri Bakanı Doç.Dr. Ülkü Gökalp Güney 'in yanı sıra Kardoyoliji Uzmanı Prof Dr.Necip Alp Uluslararası Boks Hakemi Yaşar Çınar ve Bayburt Folklörüne yaptığı hizmetlerle bilinen Rahmetli Fehim Sayıner adına oğlu Muharrem Sayıner layık görüldü.Program da zaman zaman duygusal anlar yaşandı.Bayburt siyasi tarihinde önemli bir iz bırakan Eski İçişleri Bakanı Doç.Dr.Ülkü Gökalp Güney'e ödülünü Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa verdi.Bu yıl 8. Düzenlenen BEKDER Onur Ödülüne layik görülen Eski İçişleri Bakanı Doç. Dr Ülkü Gökalp Güney ödülünü aldıktan sonra konuşma yaptı.İnsan bu gibi törenlerde duygulandığını, bizim gibi ununu elemiş eleğini asmış insanlara can suyu gibi geldiğini ifade eden Eski İçişleri Bakanı Doç. Dr Ülkü Gökalp Güney; "Böyle bir geceye davet edildiğim için mutluyum. Böyle bir geceyi düzenleyenlere içtenlikle teşekkür ediyorum. Ben fani bir insanım. Bugün varım yarın yokum. Memleketimize hizmet etmiş isek gereğini yapmışızdır. Bayburt ta doğdum Bayburt ta büyüdüm. O günün zor şartlarında büyüdüm ve okudum. Vefası olmayan insan değildir. Vefa çok önemlidir. Bir şehirde vefa duygusu o şehrin en temel öğelerindendir. Vefa insanların yaptıklarına karşı verilen çok basit bir ödüldür çok önemli birşeydir. Kendi siyasi hayatımda ve hekimlik hayatımda kendi çapımızda hizmet ettik.Allah bize fırsat verdi. Bizde bunu kullandık. Bizim insanımıza doğup büyüdüğümüz ekmeğini yediğimiz insanımıza hizmet etmekten doğal ne olabilir ki biz bunu yaptık. Bunu yaptığım içinde çok mutluyum" dediAyrıca BEKDER Başkanı Mete Emir ve BEKDER Onursal Başkanı Kenan Yavuz birer salon konuşması yaptılar.Ödüllerin verilmesi ve toplu fotoğrafın çekilmesinin ardından program Türk Halk Müziği Sanatçısı Oğuz Aksaç 'ın konserinin ardından sona erdi. - BAYBURT