8 bin mülteci 17 gündür 'tampon' bölgede
8 bin mülteci 17 gündür 'tampon' bölgede Türkiye'nin açık kapı politikasının ardından Avrupa'ya gitmeye hayaliyle Edirne'ye akın eden mültecilerin, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişleri 17. gününde devam ediyor.
15.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:11
8 bin mülteci 17 gündür 'tampon' bölgede
EDİRNE - Türkiye 'nin açık kapı politikasının ardından Avrupa 'ya gitmeye hayaliyle Edirne 'ye akın eden mültecilerin, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişleri 17. gününde devam ediyor. Tampon bölgede bekleyen mülteci sayısı yaklaşık 8 bin olarak ifade ediliyor. Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlerce mülteci, Türkiye ile Yunanistan hattında 200 kilometrelik doğal sınır oluşturan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Nehir hattını tercih etmeyen yaklaşık 8 bin mültecinin ise Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede 17. gününde bekleyişleri sürdürüyor.'Komşu' askerleri orantısız müdahalelerde bulunuyorMültecilere, Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 öğün yemek ve erzak yardımı yapılıyor. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman sert ve orantısız müdahalelerle karşılaşan yüzlerce mülteciye, bölgede kurulan sahra hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor.3 mülteci hayatını kaybetmiştiKomşu ülke askerleri, biber gazı, ses bombası, plastik mermi ve gerçek mermi ile orantısız müdahalelerde bulunuyor. Yunanistan askeri güçleri tarafından mültecilere yapılan orantısız müdahalelerin ardından 3 mülteci hayatını kaybetti. Olaylarda, 200'ün üzerinde mülteci yaralanırken, bir kısmının tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtiliyor.Hava sıcaklığının 7 derece olarak ölçüldüğü kentte yaşanan sağanak yağış, 'umut' yolculuklarında bekleyişlerinin 17. gününe giren mültecilerin şartlarını daha da zorlaştırdı.
EDİRNE - Türkiye 'nin açık kapı politikasının ardından Avrupa 'ya gitmeye hayaliyle Edirne 'ye akın eden mültecilerin, Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede bekleyişleri 17. gününde devam ediyor. Tampon bölgede bekleyen mülteci sayısı yaklaşık 8 bin olarak ifade ediliyor. Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle 'umut' yolculuğuna çıkan binlerce mülteci, Türkiye ile Yunanistan hattında 200 kilometrelik doğal sınır oluşturan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye devam ediyor. Nehir hattını tercih etmeyen yaklaşık 8 bin mültecinin ise Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan 'tampon' bölgede 17. gününde bekleyişleri sürdürüyor.'Komşu' askerleri orantısız müdahalelerde bulunuyorMültecilere, Edirne Valiliği'nin koordinasyonunda, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 öğün yemek ve erzak yardımı yapılıyor. Yunanistan güvenlik güçleri tarafından zaman zaman sert ve orantısız müdahalelerle karşılaşan yüzlerce mülteciye, bölgede kurulan sahra hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından anında müdahale ediliyor.3 mülteci hayatını kaybetmiştiKomşu ülke askerleri, biber gazı, ses bombası, plastik mermi ve gerçek mermi ile orantısız müdahalelerde bulunuyor. Yunanistan askeri güçleri tarafından mültecilere yapılan orantısız müdahalelerin ardından 3 mülteci hayatını kaybetti. Olaylarda, 200'ün üzerinde mülteci yaralanırken, bir kısmının tedavilerinin hastanelerde devam ettiği belirtiliyor.Hava sıcaklığının 7 derece olarak ölçüldüğü kentte yaşanan sağanak yağış, 'umut' yolculuklarında bekleyişlerinin 17. gününe giren mültecilerin şartlarını daha da zorlaştırdı.
Kaynak: İHA
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