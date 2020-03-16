8 bin mültecinin tampon bölgede 18 gündür bekleyişi sürüyor
Türkiye'nin açık kapı politikasının ardından Avrupa'ya gitme hayaliyle Edirne'ye akın eden mültecilerin Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede yaklaşık 8 bin mültecinin bekleyişleri 18. gününde devam ediyor.
16.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:36
Türkiye 'nin açık kapı politikasının ardından Avrupa 'ya gitme hayaliyle Edirne 'ye akın eden mültecilerin Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede yaklaşık 8 bin mültecinin bekleyişleri 18. gününde devam ediyor.
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle umut yolculuğuna çıkan binlerce mülteci, Türkiye ile Yunanistan arasında 200 kilometrelik doğal sınır oluşturan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.
Nehir hattını tercih etmeyen yaklaşık 8 bin mültecinin ise Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede 18. gününde bekleyişleri sürdürüyor. Mültecilere Edirne Valiliğinin koordinasyonunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 öğün yemek ve erzak yardımı yapılıyor.
Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte dün yaşanan sağanak yağışın ardından 'umut' yolculuklarında mülteciler 18. günlerinde kısmen güneşli havada bekleyişlerini sürdürüyor. - EDİRNE
Ülkelerindeki iç savaş ve ekonomik krizler nedeniyle umut yolculuğuna çıkan binlerce mülteci, Türkiye ile Yunanistan arasında 200 kilometrelik doğal sınır oluşturan Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye devam ediyor.
Nehir hattını tercih etmeyen yaklaşık 8 bin mültecinin ise Pazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan tampon bölgede 18. gününde bekleyişleri sürdürüyor. Mültecilere Edirne Valiliğinin koordinasyonunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 öğün yemek ve erzak yardımı yapılıyor.
Hava sıcaklığının 11 derece olduğu kentte dün yaşanan sağanak yağışın ardından 'umut' yolculuklarında mülteciler 18. günlerinde kısmen güneşli havada bekleyişlerini sürdürüyor. - EDİRNE
Kaynak: İHA
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