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8. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Business Tennis Cup Turnuvası'nın şampiyonu Odeabank olurken, ikincilik ödülünü QNB Finansbank takımı kazandı.

26.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:408. Business Tennis Cup'ta ödüller sahiplerini buldu

Vodafone takımı ise ''En İyi Takım Ruhuna Sahip Şirket'' ödülüne layık görüldü.Kazanan takımların sporcuları, ödüllerini, Mövenpick Hotel 'da düzenlenen ödül töreninde aldılar.

16 şirketten 200 sporcunun mücadele ettiği 8. Business Tennis Cup Turnuvası'nın bu yıl kişampiyonu Odeabank olurken, ikincilik ödülünüQNB sporcuları kazandı. Odeabank ve QNB Finansbank arasındaki heyecanlıfinal mücadelesi 3-1 sonuçlandı. 22-23 Haziran tarihlerinde başlayan 8. Business Tennis Cup, 5 Kasım 2019 tarihinde Ulus Akademisi'nde oynanan final maçlarıyla sona erdi. Turnuva kapsamında bu yıl ilk kez verilen ''En İyi Takım Ruhuna Sahip Şirket'' ödülüne Vodafone takımı layık göründü. Kazanan takımların sporcuları, ödüllerini 20 Kasım 2019tarihinde, Mövenpick Hotel İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde aldılar

Business Tennis Cup Turnuvası'nın en temel fikri, tenis sporunu bir araç olarak kullanarak, Türkiye'de faaliyet gösterenşirketlerin kendi içlerindeki takım ruhunu güçlendirmelerine zeminoluşturmakve şirketler arası iletişim olanaklarını arttırmaktı. Bu bakış açısıyla, EveryThink Sports & Entertainment Şirketive turnuva sponsorları, sosyal anlamda turnuvayı değerlendiren farklı bir ödül kategorisi oluşturmaya karar verdiler.Turnuva içerisinde ''En İyi Takım Ruhuna Sahip Şirket'' ödülü bu nedenle başlatıldı.

Bu yıl turnuvada, Kpmg Turkey, Mapfre Sigorta, Amerikan Hastanesi, QNB Finansbank, Odeabank, Türk Bankası, Akbank, Unilever, Eczacıbaşı, Mercedes, Arçelik, Kibar Holding, Mövenpick Hotel Istanbul, Vodafone ve Agency Look takımları şirketleri adına yarıştı.

QNB Finansbank, Amerikan Hastanesi, Mövenpick Hotel Istanbul, ve Ulus Tenis Akademisi sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Türkiye'nin önde gelen özel şirketlerinin çalışanlarının mücadele ettiği turnuvanın maçlarını Merkez Hakem Komitesi tarafından atanan hakemler yönetti.

Business Tennis Cup turnuvaları, milli tenisçimiz Arda Saran'ın kurucusu olduğu EveryThink Sports & Entertainment Şirketitarafından gerçekleştiriliyor


Finansbank, Odea Bank, İstanbul, Tenis, Güncel

Kaynak: Bültenler

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