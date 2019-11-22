Haberler » Dünya » 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı - Haber

8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı

Peru'da 8 çift pantolonu üst üste giyerek çalmaya çalışan kadın, güvenlik görevlilerine yakalandı. Görüntülerde şahsın pantolonları teker teker çıkardığı anların videosu yayınlandı.

22.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:06

Peru'da bir alışveriş merkezinde gerçekleşen olayda, uyruklu bir kadın görenleri hayrete düşüren bir hırsızlık gerçekleştirdi. Bir mağazadan, 8 çift pantolonu üst üste giyerek çalmaya çalışan kadın güvenlik görevlilerine yakalandı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TEK TEK SAYDI

Zayıf olmasının verdiği avantajla 8 çift pantolonu üst üste giymeyi başaran şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen güvenlik görevleri şahsı durdurdu ve üzerini aradı. Görüntülerde şahsın pantolonları teker teker çıkardığı ve güvenlik görevlilerinin saydığı görülüyor.

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

Venezuela uyruklu kadın güvenlik görevlilerinin olay yerine çağırdı emniyet güçleri tarafınca ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Güvenlik görevlilerinin çektiği görüntüler kısa sürede sosyal paylaşım sitelerinde yayılırken, bu durum sosyal medyada şaşkınlıkla karşılandı.

8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı

Venezuela, 3. Sayfa, Dünya


HABER YORUMLARI (13)
MEMLEKETİM:Bu platform ciddiyetini yitirmis biz okuyucularida salak yerine koyuyorlar.
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
BİLGEN:Çift ?yani 16 pantolon mu? Biraz dikkat okuyoruz sizi ciddiye alarak sizde bizleri ciddiye alın bir zahmet
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
TATLIM:İLGİNÇ
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ABARTILI MANŞETE HAYIR:BAŞLAYACAM SİZİN BU ABARTILI MANŞETLERİNİZE HAAA
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
RUHI:COK ALIMLIYMIS BUNLAR ACAYIP GURES EDER BIR BUNLARDAN BIRDE BIZIMKILERDEN ALIP BIZIMKI YEMEK YAPACAK GUNEY AMERIKALIDA GURES TUTACAK
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ELBİSTANLI:8 ÇİFT heeee:)) matematik hocanızın kemikleri sızlıyor :))))
Yayından Kaldır
28 0
Cevap yaz
ZZ:en sonuna kadar bekledim belki ekmek çıkar diye:)
Yayından Kaldır
9 5
Cevap yaz
ILGİNC:Nasil yani ekmek?Ic camasirinda ekmegin ne isi var?
Yayından Kaldır
0 0
ADA:ben çift değilde tek saydım
Yayından Kaldır
14 0
Cevap yaz
VEZIRR:BENCE ODUL VERMEK LAZIM :))
Yayından Kaldır
8 1
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Dünya Haberleri
16:04 Obezite Kongresi: Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada
16:02 İşkence edip öldürdüler, hiçbir şey olmamış gibi eğlendiler
16:01 Roket adam İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptı
15:45 Roket adam İngiliz Donanmasına ait uçak gemisinde test uçuşu yaptı
15:34 Monsanto zehirli tarım ilacı kullandığı suçlamasını kabul etti
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:24 Güney Afrika'da ilginç olay! Ölüm kanıtı isteyen sigorta şirketine ceset götürdüler
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22:03 Uluslararası Af Örgütü'nün Şili'deki gösterilerle ilgili raporu: Güvenlik güçleri göstericilere gerçek mermiyle ateş açtı
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:44 İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkında rüşvet ve yolsuzluk davası açılmasına karar verdi
22.11.2019 16:09:04