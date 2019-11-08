8 dilde Resulullah'a Naatlar

Esenler Belediyesi, Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte "Diller Farklı Olsa da Gönüller Bir" sloganıyla, "5. Uluslararası Naat-ı Şerif Gecesi" programı düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile aileler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Peygamber Efendimize duydukları sevgiyi öğrencilerin kendi dillerinde okudukları naat-ı şeriflerle devam etti. Türkiye, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Almanya, Doğu Türkmenistan, Senegal, Endonezya ve Kazakistan'dan 8 farklı dilde okunan naat-ı şerifler dinleyenleri duygulandırdı. Öğrenciler Peygamber Efendimiz için şiirler seslendirdi. Gecenin sonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Esenler'deki tüm ilkokul, ortaokul ve liseler arasında yapılan; Hz. Peygamber'e Mektup, Hadis ve Naat-ı Şerif yarışmalarında birinci olan öğrencilere çeyrek altın, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere de gram altın verildi.

DİLLER FARKLI, DUYGULAR AYNI

Naat-ı şeriflerin medeniyetimizin büyük bir parçası olduğunu söyleyen Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, "Bizim medeniyetimizin, sanatımızın ve edebiyatımızın büyük bir parçasıdır naat-ı şerifler. En güzel şekilde tarih boyunca Peygamber Efendimiz için hazırlanmıştır. Bu gece diller farklı olsa da duygularımız aynıydı. En güzel Naat-ı Şerif'leri Endonezya'dan, Bosna Hersek'ten, Türkmenistan'dan, Almanya'dan ve birçok ülkeden dinledik. Ne kadar büyük bir medeniyetin parçası olduğunu gördük ve gurur duyduk" dedi.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI'NA ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Esenler'deki bütün okulların katıldığını ifade eden Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah'ın 1447'nci yıl dönümü sebebiyle bir aradayız. Esenler'deki bütün okullarımızın iştirak ettiği ve öğrencilerimizin yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları, Peygamber Efendimize mektup yazma yarışması ve çocuklarımızı dilinden, gönlünden yazılan mektuplar, hadis-i şerifleri en güzel şekilde ezberleyen çocuklarımızın katıldığı çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Bu akşam burada bulunan öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Ben kendilerini ve ailelerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.