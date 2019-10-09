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8 Ekim 2019 Haberleri

8 Ekim 2019 Manşet Haberleri.

09.10.2019 00:228 Ekim 2019 Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Hakan Çalhanoğlu, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Genel

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