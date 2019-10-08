Haberler » Spor » 8 ekim salı dha spor gündemi

8 ekim salı dha spor gündemi

Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın, Tijana Boskovic ve Yeon-Koung Kim, beş kulvarda da şampiyonluk hedefliyorHande Baladın: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz"Oyuncular ve ülkemiz için inanılmaz bir turnuvaydı"Tijana Boskovic: Kaliteli bir takım olduğumuzun farkındayızYeon-Koung Kim: İki taraf için...

08.10.2019 09:308 ekim salı dha spor gündemi

Eczacıbaşı VitrA'da Hande Baladın, Tijana Boskovic ve Yeon-Koung Kim, beş kulvarda da şampiyonluk hedefliyor
Hande Baladın: Tüm kupaları kazanmak istiyoruz
"Oyuncular ve ülkemiz için inanılmaz bir turnuvaydı"
Tijana Boskovic: Kaliteli bir takım olduğumuzun farkındayız
Yeon-Koung Kim: İki taraf için de zor bir maç olacak

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 A Milliler, Arnavutluk maçı hazırlıklarına devam edecek.

KADIN A MİLLİ TAKIMI
Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçı (A Grubu)
16.00 Türkiye - Slovenya (Kocaeli)

FUTBOL FEDERASYONU
16.00 TFF Yönetimi, 2020 Şampiyonlar Ligi finali evsahipliği konusunda UEFA ve üyelere bilgilendirme toplantısı yapacak.

BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlı ekip izinli.

TRABZONSPOR
Bordo-mavili takım izin yapacak.
FUTBOL
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklanacak.



Eczacıbaşı Topluluğu, Hande Baladın, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:29 Hakan Aydemir ile yolları ayıran Malatya idmanyurdu İsmail Tekin ile anlaştı
15:27 Erzincan'da "Amatör Spor Haftası" atletizm yarışmaları
15:18 Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası
15:07 Vakıfbank spor kulübü personeli kaza yaptı: 3 yaralı
15:04 VakıfBank'tan 'kaza' açıklaması
14:57 Naim süleymanoğlu'nun kayıp madalyalarına suç duyurusu
14:56 54 haftadır galibiyet yüzü görmediler! Karabükspor'da Demirci dönemi de bitti...