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8 Eylül 2019 Haberleri

8 Eylül 2019 Manşet Haberleri.

09.09.2019 00:18 8 Eylül 2019 Haberleri

Seçkin Piriler, Ertuğrul Gazi, Kıvılcım Ural, Eylül, Genel

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00:18   8 Eylül 2019 Haberleri
23:37   Tuzla'da merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti
22:36   Ermeniler camide ayin yaptı
22:32   Küçük Eymen'in hayalini itfaiyeciler gerçekleştirdi
21:12   13 yaşındaki minik futbolcu çocuk serinlemek için girdiği derede boğuldu
20:57   Ece Seçkin çizmeyi giydi üzüm suyu çıkardı
20:17   Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Binbaşı Ali Demir'e askeri tören