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8 farklı olayın şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te 8 suçtan aranan şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.

12.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:59
8 farklı olayın şüphelisi tutuklandı
Gaziantep 'te 8 suçtan aranan şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şahinbey ilçesinde 5 adet iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. İş yerlerinde parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin 3 ayrı 'güveni kötüye kullanma' suçundan da arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan suç makinesi sek edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa
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