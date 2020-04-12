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8 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

8 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı -Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Gaziantep'te 8 suçtan aranan şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı.

12.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:24
8 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı
-Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
GAZİANTEP - Gaziantep 'te 8 suçtan aranan şüpheli, güvenlik kameralarınca tespit edilerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak ceza evine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Şahinbey ilçesinde 5 adet iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. İş yerlerinde parmak izi çalışması yapıp, güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin 3 ayrı 'güveni kötüye kullanma' suçundan da arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan suç makinesi sek edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. 8 farklı suçtan aranan şahıs yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Yerel
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