8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni yapıldı

8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla yapıldı.

29.05.2020 20:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:06
8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın katılımıyla yapıldı.
İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışların ödül töreni hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, dereceye giren okçulara ödüllerini verdi.
Törende konuşan Bilal Erdoğan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı tarihi günler yaşadıklarına dikkati çekerek, "Bu tarihi günlerde, birçok şeyin üst üste geldiği tarihi dönemeçte, ecdadın fethi başlattığı önemli noktalardan birindeyiz. Vakfımız birçok ana tanıklık etti. Okçular Tekkesi çok büyük anlara tanıklık etti. İki gün önce Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 27 Mayıs'ın 60. yıl dönümü hatırlandı. Milli kimliğimizin önemli yapı taşlarından biri, daha güçlü şekilde yerine yerleştirildi. Fethin yine bir yıl dönümündeyiz." ifadelerini kullandı.
Pandeminin dünyayı kasıp kavurduğu dönüm noktasında kontrollü sosyal hayatın denenmeye başladığı sürecin başında olduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Küresel salgın sürecinde, tarihi dönemde 'okçu kardeşlerimiz yeniden müsabakalara çıktılar' diyeceğiz. 'Mete rekor atmıştı' diyeceğiz. Bunları basit anlar olarak düşünmememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Ülke ve millet olarak Fatih'in bir çağı kapatıp bir çağı başlattığı noktada, dünya merkezi olan bir şehirde bunları hatırlayarak yeni kodları düşünmeleri gerektiğini anlatan Erdoğan, "15-20 yıllık süreçte, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un yaşandığı süreçte milletçe çok badireler atlattık. Çok tecrübe edindik, büyük temeller attık. Rekorlar kıran bugünün gençleri 21. yüzyıla birçok anlamda damgasını vuracak. 21. yüzyıl bu milletin asrı olacak, yaşadığımız günler bunu gösteriyor. Sporda en yukarıda olacağız. Sağlıkta örnek bir yönetim gösteren, bu salgınla başa çıkmada Batı medeniyetinin tökezlediği dönemde milletçe doğru hareket ettik. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle çok daha doğru tedbirler almayı başardık." şeklinde konuştu.
Sporda da gerçekleştirilen yatırımların ödüllerini alacaklarını kaydeden Erdoğan, "Türkiye sadece sporda ve sağlıkta değil; eğitim, kültür, ekonomide de toplumsal hayatta da damgasını vuracak." diye konuştu.
Ödül töreni öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, Fetih Duası okundu. Ayrıca Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisi video gösterimiyle şiirini okudu.
Tören sırasında Azerbaycan Bağımsızlık Günü de kutlanırken, Mehter dinletisi eşliğinde aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi. 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması’nın ödül töreni yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Kasapoğlu, Okçular Tekkesi, Güncel, Haber

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