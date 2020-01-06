Haberler » Güncel » 8 göçmenin öldüğü tekne faciasının baş şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı - Haber

8 göçmenin öldüğü tekne faciasının baş şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, Kosova'ya kaçmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.

06.01.2020 23:35 | Son Güncelleme: 06.01.2020 23:35 8 göçmenin öldüğü tekne faciasının baş şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı
'nın ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, 'ya kaçmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 2 Ocak günü saat 01.35 sıralarında 15-20 düzensiz göçmeni taşıyan tekne batmış ve 3'ü kadın, 5'i erkek 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. Göçmenlerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatan Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, insan kaçakçılığı yapan örgütün lideri ve baş şüphelisi Ömer Yılmaz'ı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ömer Yılmaz'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kosova'ya kaçacağı bilgisine ulaştı. Havalimanı polisinin desteğiyle yapılan operasyonda, Ömer Yılmaz pasaport kontrolünün ardından uçağa binmek üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.
(İHA)

Sabiha Gökçen, Fethiye, Kosova, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:10   ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlayarak,... - Haber
00:10   İstanbul'da şiddetli yağış ve rüzgar - Haber
00:07   Isparta ve 8 ilçesinde okullara kar tatili - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:06   Ovacık'ta okullar 1 gün tatil edildi - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
22:45   Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Haber
22:02   BUDO, İDO ve Şehir Hatları'nda sefer iptalleri - Haber
21:56   ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi - Haber
21:33   94 yaşındaki şahsın gündüz eve gelen bakıcısı korkunç manzarayla karşılaştı! Hemen polisi aradı - Haber
7.01.2020 00:14:34