8 Gündür Kayıp Olan Belediye Başkanının Cesedi, Yasak Aşkının Evinin Bahçesinden Çıktı

Meksika'da 8 gündür kayıp olan Juarez şehrinin Belediye Başkanı Olga Kobel'in cansız bedeni, yasak aşk yaşadığı metal fabrikası sahibi iş adamı David Olivo'nun çiftliğinin bahçesinde bulundu.

Cesedi bulunan belediye başkanın vücudunda ölmeden önce işkenceye mazur kaldığına dair işaretler bulundu.

İŞ ADAMI TUTUKLANDI

İş adamı Olivo ve iki çiftlik çalışanı tutuklandı.

Polis, Kobel'in cep telefonu mesajlarında, Kobel ve iş adamının şirketinden alınan metal üzerine pazarlık yaptıkları belirtildi.

Eski bir belediye başkanı olan Kobel'in kocası Carlos Alberto Chacon Madrid, Kobel'in evden çıktığını gördüğünü ve bir daha kendisinden haber alamadığını söyledi.

KAFASINA 2 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Polis, Kobel'in cep telefonu sinyallerini takip ederek Olivo'nun çiftliğine ulaştı.

Olive verdiği ifadede, Kobel ile iş anlaşması üzerine çok şiddetli bir şekilde tartıştıklarını söyledi.

Polis, Olivo'nun Kobel'in kafasına iki el ateş edip öldürdükten sonra çiftliğine gömdüğünü söyledi.

Savcı Gerardo Marquez, Kobel ve Olivo'nun iş arkadaşları haricinde gönül ilişkilerinin olduğunu ve çift sabah saatlerinde buluştuktan sonra Olivo'nun çiftliğine gittiklerini ve cinayetin orada işlendiğini söyledi.