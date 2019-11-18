Haberler » Güncel » 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, 'Bu öldü, bunu alın' dedi - Haber

8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi

Düzce'de bir kadın, eşiyle birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini "Bu öldü, bunu alın" diyerek hastane personeline teslim etmek istedi. Personelin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti karakola götürdü. 8 günlük bebeğin, annesi emzirirken uyuya kaldığı için boğularak öldüğü belirlendi.

18.11.2019 22:18 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:27

'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini "Bu öldü, bunu alın" diyerek hastaneye getirdi.

HASTANE PERSONELİNE TESLİM ETMEK İSTEDİ

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

Hastane personelinin vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

BEBEĞİ EMZİRİRKEN UYUYA KALMIŞ

Düzce'de, 8 günlük bebeğinin ölümünün ardından gözaltına alınan anne A.K. jandarmada verdiği ifadesinde olayın nasıl yaşandığını anlattı. Anne A.K. ifadesinde bebeğini emzirirken uyuya kaldığını söyledi. Annesinin emzirdiği bebeğin boğularak öldüğü belirlenirken, yapılan otopside de bebeğin ölümüne dair farklı bir duruma rastlanılmadı. Bunun üzerine jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne,

Devlet Hastanesi, Düzce, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (22)
SA:Oluyor boyle durumlar cok dikkatli olmak lazim ama bunu alin nedir ya..esya mi veriyosun defolu çıktı bu diye
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
WWW WWWW:Ölüp kurtuldu bu rezil dünyadan. Keşke ben de bebek iken ölseydim de şimdi evdeki karının dırdırını çekmemiş olurdum. Bu nasıl insan. Ne beyin var ne de söz dinliyor.
Yayından Kaldır
5 5
Cevap yaz
VAHİM:Ne yasiyon aga sen agir dram goruyorum sozlerinde
Yayından Kaldır
3 0
46:Sanki cocugu degıstır eye getırmıs boyle sacma bısey duymadım hıc
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
FANİ:Aynen
Yayından Kaldır
3 0
VER ELENİ CENNET:Ver elini cennet
Yayından Kaldır
7 1
Cevap yaz
FANİ:Acı bir olay.Allah kimsenin başina vermesin.Amma ve lâkin bu öldü bunu alın ne demek hayvan yavrusuna bile söylenmez kadin lohusa depresyonuna girmiş bence .
Yayından Kaldır
11 1
Cevap yaz
ADALET YOK:Yalancı kadın , kesin o masum bebeği kendisi öldürmüştür .
Yayından Kaldır
6 8
Cevap yaz
BUMU ADALETİN IOJE3OFJEKLMPW:yanındamıydın şimdi senin yanında olmayan olay için hüküm verdin bumu adaletin senin
Yayından Kaldır
8 1
GERCEKLERI GÖRELIM:UYURKEN COCUK NASIL MEME EMMIS ACABA VEYA ANNESI EMZIRIRKEN UYUYA KALMISSA ANNESI NERDEYMIS NEREYE BAKIYORMUS TELEVIZYONA VEYA TELEFONAMI DALMIS
Yayından Kaldır
4 7
Cevap yaz
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
00:20 Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
00:07 Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
00:02 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:24:26