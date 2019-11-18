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8 GÜNLÜK BEBEKLERİNİN CANSIZ BEDENİNİ HASTANEYE GETİRİP "BU ÖLDÜ, BUNU ALIN" DEDİLER

DÜZCE'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi.

18.11.2019 19:26 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:268 GÜNLÜK BEBEKLERİNİN CANSIZ BEDENİNİ HASTANEYE GETİRİP

DÜZCE'de, E.K. adlı kadın, eşi A.K. ile birlikte, 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getirdi. E.K. ve A.K. çifti, jandarma tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Bebeğin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

Hastane personelinin vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastaneden görüntü

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,



Güncel

Kaynak: DHA

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