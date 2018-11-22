8. Haftanın Mvp'si Alexey Shved

THY Euroleague'de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Khimki Moskova'dan Alexey Shved seçildi.
THY Euroleague'de 8. haftanın ardından en değerli oyuncu da belli oldu. Khimki Moskova'nın sahasında Buducnost Voli Podgorica 85-69 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren isim olan Alexey Shved, haftanın MVP'si seçildi. Shved müsabakayı 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile tamamladı. Rus basketbolcu bu performanslı ile 30 verimlilik puanı aldı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk kez Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi.
(İHA)
Khimki,Türk Hava Yolları,Moskova
22 Kasım 2018 Perşembe 15:01