8. Haftanın Mvp'si Alexey Shved

22 Kasım 2018 Perşembe 15:01



22 Kasım 2018 Perşembe 15:01

THY Euroleague'de 8. haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Khimki Moskova'dan Alexey Shved seçildi.THY Euroleague'de 8. haftanın ardından en değerli oyuncu da belli oldu. Khimki Moskova'nın sahasında Buducnost Voli Podgorica 85-69 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyeti getiren isim olan Alexey Shved, haftanın MVP'si seçildi. Shved müsabakayı 22 sayı, 7 asist ve 7 ribaund ile tamamladı. Rus basketbolcu bu performanslı ile 30 verimlilik puanı aldı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk kez Euroleague'de haftanın MVP'si seçildi.(İHA)