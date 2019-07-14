14.07.2019 23:30
Haberler» “kultur-sanat“» Haber

8. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali

8. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali

Hekimhan Belediyesi tarafından "8. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali" düzenlendi.

Hekimhan Belediyesi tarafından "8. Hekimhan Ceviz, Maden ve Kültür Festivali" düzenlendi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Sakarya Ortaokulu bahçesinde düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, festivallerin geleneksel olarak yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
Gürkan, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, katılımcıları selamladı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Mustafa Özarslan ve Serpil Sarı konser verdi.
Festivale, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel ve Oğuz Kaan Salıcı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
Hekimhan, Malatya, Maden, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
12:22   Can Yayınları Coelho'nun '11 Dakika' romanını 'Kürdistan' hatası nedeniyle toplatacak
12:18   Şehitler için kulaç attılar
11:32   "Bolu'nun ikinci Abant'ı" turizme kazandırılacak
11:09   Fotoğraf tutkunları Misi köyünde buluştu
03:40   Ödemiş'te keşkek ve fidan festivali
23:56   1850 rakımlı yaylada buluştular
23:42   "Şehitlerin Vahşi Çığlığı" sergisi