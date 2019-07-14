Hekimhan
Belediyesi tarafından "8. Hekimhan Ceviz, Maden
ve Kültür Festivali" düzenlendi. Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hekimhan Sakarya Ortaokulu bahçesinde düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, festivallerin geleneksel olarak yapılmasının önemli olduğunu söyledi.
Gürkan, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, katılımcıları selamladı.
Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ ise festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, katılan herkese teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Mustafa Özarslan ve Serpil Sarı konser verdi.
Festivale, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel ve Oğuz Kaan Salıcı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.