8 İlde Fetö Operasyonu: 11 Kişi Hakkında Yakalama Kararı

20 Kasım 2018 Salı 11:06



20 Kasım 2018 Salı 11:06

Kırıkkale merkezli 8 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 1'i ihraç 11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY yönelik 8 ilde operasyon düzenleniyor. Kars, Edirne, Bitlis, Bursa, Muğla, Ankara, Şırnak ve Balıkkesir'de belirlenen 6'sı üsteğmen, 5'inin ise astsubay olduğu biri ihraç 11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. - KIRIKKALE