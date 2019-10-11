8 ilde fetö operasyonu: 17 gözaltı

GAZİANTEP merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan 25 kişiden 17'si gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için Gaziantep merkezli Adana, Adıyaman, Ankara, Kahramanmaraş Konya, Malatya ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi. Polis ekiplerinin operasyonunda, 17 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, 8 kişinin yakalanması için operasyonlar sürdürülüyor.