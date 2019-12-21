Haberler » 3. Sayfa » 8 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 18 gözaltı - Haberler

8 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 18 gözaltı

Amasya merkezli 8 ilde yapılan ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli gözaltı alındı.

21.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:52 8 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu: 18 gözaltı
merkezli 8 ilde yapılan ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 18 şüpheli gözaltı alındı.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 37 ihaleye fesat karıştırdığı tespit edilen şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, Amasya merkezli Samsun, Sinop, Kastamonu, Ordu, Ankara, Çorum ve 'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. - AMASYA

Amasya, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:01   Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı - Haberler
16:01   Ocean Viking Akdeniz'de 162 mülteci kurtarıldı - Haberler
15:55   Kargalar, primatlardan sonraki en zeki hayvanlar mı? - Haberler
15:51   Adalardaki fayton kararı vatandaşları ikiye böldü - Haberler
15:49   Türk büfeci, Almanya'nın en cesur büfecisi ilan edildi - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
13:44   Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Haberler
13:30   Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
21.12.2019 16:04:38