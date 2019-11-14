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8 ilin milli eğitim müdürleri Bitlis'te toplandı

BİTLİS'te, 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, bölgedeki 8 ilin milli eğitim müdürlerinin katılımıyla yapıldı.

14.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:508 ilin milli eğitim müdürleri Bitlis'te toplandı

BİTLİS'te, 2023 Eğitim Vizyonu tanıtım ve bilgilendirme toplantısı, bölgedeki 8 ilin milli eğitim müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, toplantıda alınan kararların bölgedeki 1 milyon 600 bin öğrenciyi kapsadığını belirtti.

Bitlis Öğretmen Evi'nde Iğdır, Ağrı, Van, , Batman, Siirt, Muş ve Bitlis il müdürlerinin katılımıyla 2023 Eğitim Vizyonu toplantısı düzenlendi. Toplantıya ev sahipliği yapan Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, bu toplantıların bundan sonra her ay farklı bir ilde gerçekleştirileceğini, bunun ilkinin de Bitlis'te yapıldığını söyledi. Korkmaz, "2023 vizyonu kapsamında illerimizde uyguladığımız projeleri değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Her il, yerelde uyguladığı projeleri paylaşıyor. Bunun şöyle bir avantajı olacak. Coğrafi, insan kaynakları, mevcut eğitim öğretim kadrosunun kalitesi, niteliği itibariyle birbirimize benzeyen illeriz. Bu 8 ildeki öğrencilerimize daha nasıl nitelikli bir eğitim sunarız çabası içindeyiz. 8 ildeki öğrenci sayımız yaklaşık bir milyon 600 bin civarındadır. Bu öğrencilerin sosyal, sportif, kültürel ve akademik eğitimlerini artırmak amacıyla görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

ÇOCUKLARIMIZ TERÖRÜN TRAVMASINDA KURTULMALI

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, çocukların terörün travmasından kurtulması gerektiğini anlatarak, "Şiddeti yaşam diline dönüştüren, çocukları sporla tanıştıran projelere önem veriyoruz. Çocuklarımızın eğitime yönelebileceği, sporla tanışabileceği ortamları nasıl sağlayabiliriz' diye haftanın bir günü bütün öğrencilerimizi sporun 11 dalıyla tanıştırdık. İlimizin geçmişten gelen ve terörün yaratmış olduğu ortamı bertaraf etmeye yönelik yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de 'Sağlıklı bir gelecek, sporla gelecek' adlı projedir. 3 yıldır ilimizde şunu yapmaya çalışıyoruz. Okullarımızda bu anlamda takımlar kuruyoruz. Okul içi ve okul dışı müsabakalar yapıyoruz. Proje kapsamında kayak sezonu geldiği zaman 100 öğrencimizi alıp, kayak merkezine götürüyoruz. Çocuklar gün boyunca kayak eğitimini alıyorlar. Sabah kayak merkezine gidip kaymayı bilmeyen çocuklar, akşam zirveden kendi başına kayıp aşağıya geliyor. Öğlen yemeklerini valiliğin desteğiyle veriyoruz. Bugün artık Hakkari'de bir farkındalık oluşturduk" diye konuştu.



Hakkari, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

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