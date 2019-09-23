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8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni ağır yaralandı

ADANA'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma M. (48), ağır yaralandı.

23.09.2019 00:558'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni ağır yaralandı
ADANA'da, 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İngilizce öğretmeni Selma M. (48), ağır yaralandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79105 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede oturan İngilizce öğretmeni Selma M., iddiaya göre balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybedip, düştü. Apartmanın bahçe kısmına düşen talihsiz kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Selma M.'nin durumum ağır olduğu belirtildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Çukurova, Selma, Güncel

Kaynak: DHA

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