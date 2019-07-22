Haberler» Güncel» Haber

8'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

AYDIN'da, inşaat halindeki kız öğrenci yurdunun 8'inci katından düşen işçi Doğan Mıhçı (35), yaşamını yitirdi.

22.07.2019 12:57 8
AYDIN'da, inşaat halindeki kız öğrenci yurdunun 8'inci katından düşen işçi Doğan Mıhçı (35), yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü içinde yapımı devam eden kız öğrenci yurdu inşaatında meydana geldi. İnşaattın 8'inci katında çalışan Doğan Mıhçı, dengesini kaybedip, düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine düşen Mıhçı, ağır yaralandı. Diğer işçilerin çağırdığı ambulanla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mıhçı, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak Mıhçı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, Mıhçı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Aynı inşaatta geçen hafta da 2 işçi düşerek yaralanmıştı.


Kaynak: DHA
İşçi, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:47   Ankara'da civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı
14:45   EuroBasket'te millilerin rakipleri belli oldu
14:45   SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Erzurum semalarında
14:44   /ek bilgiyle/ Esenyurt'ta 271 milyon 150 bin sahte dolar ele geçirildi
14:44   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:43   AA'nın "15. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başladı
14:43   Binali Yıldırım: "Türkiye'nin büyümesi için var gücümüzle çalışacağız"