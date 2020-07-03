8'inci kattan düşen otizimli çocuk öldü

Gümüşhane'de 9 katlı binanın 8'inci katından düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti.

03.07.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:13
Gümüşhane'de 9 katlı binanın 8'inci katından düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti.
Kent merkezinde bulunan Yeni Mahalle, Şehit Murat Yıldız Sokak'taki 9 katlı binada oturan Yılmaz ailesinin 5 yaşındaki çocukları M.M.Y., 8'inci kattaki evlerinin açık bulunan penceresinden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.M.Y, Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otizmli olduğu ve babasının polis memuru olduğu öğrenilen M.M.Y, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 8’inci kattan düşen otizimli çocuk öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Yeni Mahalle, Gümüşhane, Güncel, Haber
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