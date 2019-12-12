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8'inci sınıf öğrencisi, okulda 4'üncü kattan atladı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi B.T. (14), 4'üncü kattan atlayarak, intihara kalkıştı.

12.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:338'inci sınıf öğrencisi, okulda 4'üncü kattan atladı

ADANA'nın ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi B.T. (14), 4'üncü kattan atlayarak, intihara kalkıştı. Omzunda ve kolunda kırıklar oluşan B.T., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile tartışan 8'inci sınıf öğrencisi B.T.'yi öğretmenleri uyardı. Duruma sinirlenen B.T., 4'üncü kattaki sınıfının penceresine çıkıp, kendisini attı. B.T.'nin düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan erkek öğrenci. ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Toprak zemine düşen B.T.'nin omzunda ve kolunda kırıklar meydana geldiği bildirildi. Okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler hastaneye akın ederken, B.T.'nin arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, hastaneye gelip B.T.'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.



Ceyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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