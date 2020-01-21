8'inci TSYD Ege Yılın Spor Ödülleri'ni alanlar belirlendi

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi, Simya Metal 8'inci TSYD Ege 'de Yılın Spor Ödülleri'ni kazanan isimleri belirledi. TSYD İzmir Şubesi tarafından 2019 yılındaki spor organizasyonlarına ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda, Ege'ye şampiyonluk sevinci yaşatan Yukatel Denizlispor ile Ekol Göz Menemenspor, yılın takımları unvanını elde etti. Uluslararası alanda 2019 yılı içinde elde ettikleri büyük başarılarla ülkemize gurur yaşatan Egeli sporcular TSYD'nin bu geleneksel organizasyonunda en başarılı sporcular seçildi.

46'ncı ve 47'nci TSYD Ege Kupası'nın ana sponsorluğunu üstlenmesinin yanında İzmir kulüplerine ve amatör branştaki sporculara da destek veren Folkart'a, kentte sporun gelişimine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verilmesi kararlaştırıldı. Bu yıl ilk kez Simya Metal'in isim sponsorluğunda düzenlenen 8'inci TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunun ödül töreni şubat ayı içinde yapılacak. Simya Metal 8'inci TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri'nde kürsüye çıkma hakkı kazanan isimler şöyle:

Yılın Takımları:

Ekol Göz Menemenspor (2018-2019 sezonunda ilk kez TFF 1'inci Lig'e yükselme hakkı kazandı), Yukatel Denizlispor (Ege temsilcisi TFF 1'inci Lig'de şampiyon olarak kentin 9 yıllık Süper Lig hasretini sona erdirdi)

Yılın Teknik Direktörü:

Yücel İldiz (Denizlispor'u şampiyonluğa taşıdı, 4'üncü kez bir takımı Süper Lig'e yükseltti)

Yılın Antrenörleri:

Özgür-Aysel Gümüşlü (Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başaran Nazlı Savranbaşı'nın antrenörleri)

Türker Oktay (Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak ilki başaran milli sporcu Emre Sakçı'nın antrenörü)

Olimpiyat Onuru Ödülleri:

İbrahim Çolak (Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu oldu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı), Ahmet Önder (Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel aletinde dünya ikincisi oldu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı), Nazlı Savranbaşı (Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesi alan en genç sporcu oldu), Ferhat Arıcan (2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da mücadele etme hakkı kazanırken, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel aletinde dünya beşinciliğine ulaştı), Emre Sakçı (İskoçya'da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alan ve Türkiye 'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandıran Emre Sakçı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil edecek), Dilara Uralp (Rüzgar sörfünde 2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı)

Ege'de Yılın Sporcuları:

Kerem Kamal (Dünya Gençler Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazandı, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi genç grekoromen güreşçisi seçildi), Derin Baytur (Milli yelkenci, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nın 16 yaş altı kategorisinde birinci oldu), Okyanus Arıkan (2019 Optimist Dünya Yelken Şampiyonası'nda üçüncü oldu), Can Ertürk (2019 Optimist Dünya Şampiyonası'nda genel tasnifte dördüncülüğe ulaştı), Ayşe Begüm Onbaşı-Mehmet Ercoş (11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda trioda gümüş madalya kazanan ikili, Türkiye'ye büyükler kategorisindeki ilk madalyasını kazandırdı)