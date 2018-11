14 Kasım 2018 Çarşamba 17:12



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Mersin Şube Başkanı Hasan Arslan, Endüstri 4.0'ın amacının insandan arınmış bir fabrika işletmek olmadığını belirterek, "Endüstri 4.0, işgücü il birlikte en önemli kısmı uzmanlaşmanın kazanmasıdır. İşlerinde uzmanlaşmış kişilere her zaman ihtiyaç duyulacağı çok aşikardır. Mavi yaka ihtiyacı azalırken beyaz yaka ihtiyacı, nitelikli personel ihtiyacı artacaktır" dedi.Mersin'de, Girişimci İnsan Kaynakları Derneği (GİDERİK) koordinasyonunda, işgücü piyasasına yön veren kurum ve kuruluşların işbirliği ile '8. İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvesi' düzenlendi.İş dünyasından çok sayıda temsilcinin katıldığı programın açılışında konuşan GİDERİK Başkanı Serkan Özada, derneğin, insan kaynakları alanında farkındalık oluşturmak amacıyla 2010 yılında kurulduğunu hatırlattı. İnsan kaynakları alanında yaptıkları çalışmalar dolayısıyla Türkiye İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile örnek proje seçildiklerini belirten Özada, "İlk defa bölgemizde kurumsallaşma ve markalaşma çalışmalarına başladık ve bu konuda 2019 yılı bizim için hedef olacak. Bölgemizde daha önce kurumsallaşma ve markalaşma hedeflerine gireceğiz. 'Endüstri 4.0', kurumsallaşma, markalaşma, liderlik, dijitalleşme, yatay zeka gibi birçok kavramı duyuyoruz ama içerik olarak içinde miyiz? Bugün bu konuları tartışacağız. Çok heyecanlıyız. Bizler işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir organizasyon üzerine çalıştık" diye konuştu.ASKON Mersin Şube Başkanı ve Arbel Başkan Vekili Hasan Arslan ise içerisinde bulunduğu sektör ile yaptıkları yatırımlardan bahsetti. Arbel Grup'un 1950 yılında babası İbrahim Arslan tarafından kurulduğunu anlatan Hasan Arslan, "2009 yılında dünyaya açıldık. Dünyada 41 tesisle 5 kıtada varız. Karadağ borsasına kayıtlıyız. Bakliyat sektöründe dünya markası olmuş bir firmayız. Devam eden yatırımlarımız geleceğe dönük planlarımız üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Teknoloji olarak işletmelerimizi yenilerken yatırımlarımızı da aynı hassasiyetle çağın gerektirdiği şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bunun da karşılığını her geçen gün alıyoruz" ifadelerini kullandı."Endüstri 4.0 ile birlikte şirketlerin insan kaynakları talepleri değişecektir"21. Yüzyıl dünyasında yaşanan teknoloji hızının, gelişmekte olan ülkelerin ve bu ülkelerde hayatını devam ettiren şirketlerin bu oranda politikalar üretmedikleri sürece çağın gerisinde kalacaklarını ortaya koyduğunu vurgulayan Arslan, şöyle devam etti; "Artık günlük hayatımızda 'Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm'den bahsediyoruz. 'Endüstri 4.0' dediğimizde aklımıza gelen ilk şey hız, esneklik ve verimliliktir. Bu şekilde çalışmadığımızda bu sanayi devrimini yakalamamızın ve gelişmemizin mümkün olamayacağını ve sistemin içinde olamayacağımızın bilinci içerisindeyiz. Bu devrimle gelen ekonomik büyüme, geniş alanların doğmasına ve yeni mesleklerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Daha çok teknolojinin kullanımıyla yine insan odaklı bütün paydaşlar ile katma değeri yüksek bir organizasyon oluşturacağız. Sanayi devrimleri geçişlerinde 'İnsanın durumu ne olacak, acaba insan kaynağı kullanımı azalacak mı, bu kadar çalışan insan ne olacak? gibi sorular tedirgin etmektedir. Endüstri 4.0'ın amacı insandan arınmış bir fabrika işletmek, oluşturmak değildir. Endüstri 4.0, işgücü il birlikte en önemli kısmı uzmanlaşmanın kazanmasıdır. İşlerinde uzmanlaşmış kişilere her zaman ihtiyaç duyulacağı çok aşikardır. Bu da insan kaynakları organizasyonlarının beklentilerin aksine öneminin daha da artacağını vurguluyor. Devletlerin, kişilerin ve eğitim sisteminde beklentileri şirketlerin insan kaynakları organizasyonlarından talepleri değişecektir. Mavi yaka ihtiyacı azalırken beyaz yaka ihtiyacı, nitelikli personel ihtiyacı artacaktır. Bu açıdan baktığımızda bugünkü profesyonel yöneticiler ile markaların bir araya geleceği 8'inci İnsan Yönetimi ve Liderlik Zirvesi'nde alanında ilham verecek konuşmacılar ve gündem oluşturacak konularla sadece bölgemizde değil, Türkiye çapında rol model olacak bu organizasyona ev sahipliği yaptığınıza inanıyorum."GİDERİK'in bölgede başlattığı insan kaynakları birlik kurma ve farkındalık oluşturma çalışmalarının Mersin'de önemli hale geldiğini kaydeden Arslan, "Böyle bir organizasyon için Serkan Özada'ya çok teşekkür ediyorum. Bizler Arbel ve Arslan ailesi olarak son derece önemli gördüğümüz insan yönetimi ve liderlik zirvesini bugüne kadar destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.Yapılan konuşmaların ardından Arslan ve Özada, yaptığı çalışmalarla insan kaynakları ve yönetimi alanında büyük katkı sunan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tamer Keçecilioğlu adını ve anısını yaşatmak için Doç. Dr. Tamer Keçecilioğlu Kurumsallaşma Ödülü'nü, OSES Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar'a takdim etti. Ardından oturumlara geçildi. - MERSİN