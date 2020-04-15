"8 kamyon çöp çıkartıldı"

YEŞİLYURT BELEDİYESİ EKİPLERİ, GAZİ MAHALLESİNDEKİ ÇÖP EVİ TEMİZLEYİP DEZENFEKTE ETTİ

Mahalle sakinleri, yapılan uygulamadan dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

ÇÖP EV TEMİZLENDİ, DEZENFEKTE EDİLDİ

Çevreye yaydığı kötü koku sebebiyle mahalle sakinlerinin şikâyette bulunduğu eve giden Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü, Temizlik İşler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Birimine bağlı ekipler, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu tespit etti. Resmi prosedürleri yerine getiren ekipler,içerisinden pis kokular yayılan evi temizleyerek dezenfekte etti.

Ekipler evde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasının ve çıkarılan çöplerin ardından koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştirdi.

8 KAMYON ÇÖP ÇIKARTILDI

Evin içerisinden 8 kamyon çöp çıkartılırken, mahalle sakinleri de rahat bir nefes aldı.

"BAŞKANIMIZA VE EKİPLERİNE TEŞEKKÜRLER"

Temizlik ve ilaçlama çalışmasının ardından Yeşilyurt Belediyesi ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, "Uzun zamandır yaşam kalitemizi olumsuz etkileyen bir durum ile karşı karşıyaydık. Belediye ekiplerimizin yaptığı temizlik sonrası rahat bir nefes aldık. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ve ekiplerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştular.

"TOPLUM VE İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN HİÇ BİR UNSURA GEÇİT VERMEYİZ"

'Temizlik imandan gelir' sözü çerçevesinde ilçe genelinde, toplum ve insan sağlığını tehdit eden tüm unsurları teker teker ortadan kaldırdıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünya'da ve ülkemizde etkisini ciddi seviyede hissettiren ve binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemenin tek yolu; temiz bir çevredir. Kentimizin farklı mahalle, cadde veya apartmanlarında biriktirilen çöp ve atıklardan dolayı insan sağlığının olumsuz etkileyen bina veya dairelerin temizlenmesine büyük önem veriyoruz. Sadece sokak ve çevre temizliği değil, çöp ev haline gelmiş yapıları da gerektiği zaman temizliyoruz. Gazi Mahallemizin Medeniyet sokağında bulunan bir evden pis kokular geldiğine yönelik hemşerilerimizden gelen şikâyetler neticesinde ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gerekli resmi prosedürleri yerine getiren ekiplerimiz, yaptığı temizliğin ardından evin içerisinden sekiz kamyon çöp çıkardılar. Ekiplerimiz yapmış olduğu titiz çalışmalar sonucu burayı temizleyerek halkımızın rahat nefes almasını sağladı. İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden hiçbir unsura müsaade etmeyiz.Yeşilyurt Belediyesi olarak hemşerilerimizin sağlıkla yaşayabilecekleri ortamlar oluşturmak adına bu tür temizlik hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz."dedi.