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8 Kasım 2019 Haberleri

8 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

09.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:188 Kasım 2019 Haberleri

Mevlid Kandili, Küçükçekmece, Acun Ilıcalı, Bahçelievler, Genel

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01:21 DENEME
01:16 Bebeklerin jakuzi keyfi
01:09 Deprem Uzmanı Kutoğlu: "İstanbul'daki 5.8 deprem bize son şansımız der gibi oldu"
01:02 Sakarya'da Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor
22:26 Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
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22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 02:29:29