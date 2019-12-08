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8 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Çorum'da 8 katlı apartmanda çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

08.12.2019 18:47 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:49

'da 8 katlı apartmanda çıkan yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Üçtutlar Mahallesi'ndeki Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, Tülay Akça'ya ait apartman dairesine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ekipleri yangına müdahale ederken, polis de binadaki vatandaşları tahliye etti. Tüm daireyi saran yangın, ekiplerin 1,5 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Bazı apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışmasını üzüntüyle takip etti. Bu sırada fenalık geçiren bir kadına, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir de olay yerine gelerek, yangın hakkında bilgi aldı.

8 katlı apartmanda çıkan yangın maddi hasara neden oldu

İtfaiye, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


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