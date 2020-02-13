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8. kattan atlamak isteyen adamı emniyet müdürü ikna etti

Osmaniye'de, oturduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından ikna edildi.

13.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:568. kattan atlamak isteyen adamı emniyet müdürü ikna etti
'de, oturduğu 8 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen şahıs, Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında Alibeyli Mahallesi, Akyar Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanda oturan kaynak işçisi Abdullah S. (47) yaşadığı binanın 8. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eşinden ayrılan 3 çocuk babası Abdullah S., psikolojik sorunlar yaşadığı söyleyerek ölmek istediğini söyledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polislere yaklaşmamasını aksi takdirde atlayacağını söyleyen Abdullah S. uzun süre ikna edilemedi. Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş gelerek şahsı ikna etmeye çalıştı. Apartmanın 8.katına çıkan Okumuş, Abdullah S.'yi 20 dakika süren çabanın ardından intihar etmekten vazgeçirdi. Okumuş, ambulansa alınan Abdullah S.'ye, "Kendini toparlayacaksın yarın da yanıma geleceksin" dedi. Bu arada Abdullah S., kendisini ikna eden emniyet müdürünün elini öpmek istedi.

Ambulansta kontrolden geçirilen Abdullah S., ifadesi alınmak için emniyete götürüldü. - OSMANİYE

Alibeyli Mahallesi, Ahmet Selçuk, Osmaniye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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