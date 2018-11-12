8. Kattan Düşen 12 Yaşındaki Çocuk Öldü

Adana
'da 8. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Çukurova
ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 8'inci katındaki evlerinden aşağı düşen H.E.E. (12) ağır yaralandı. Durumu fark eden baba Hasan ve anne Makbule E., hemen sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ADANA
Çukurova,Adana
12 Kasım 2018 Pazartesi 23:55