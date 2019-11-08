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8. Kattan düşen adam hayatını kaybetti

8. Kattan düşen adam hayatını kaybettiİZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 8. Kattaki evinin balkonundan düşen adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

08.11.2019 05:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 05:22
8. Kattan düşen adam hayatını kaybetti
İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı 8. Kattaki evinin balkonundan düşen adam kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 03.30 sularında ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 8. Kattaki evinde zaman zaman sigara içmek için balkona çıkan Özgür Yazan henüz belirlenemeyen sebepten dolayı binanın altında bulunan pide salonuna ait şemsiyelerin üzerine düştü. Durumu fark eden ev halkı aşağıya inip baktığında Yazan'ın ağır yaralı olduğu gördü. Polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı durumdaki Yazan, daha sonra özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
8. Kattan düşen adam hayatını kaybetti

Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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