8. Kayseri Mobilya Fuarı açıldı

8. Kayseri Mobilya Fuarı açıldıKayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:"Fuar ve Kongre Merkezi düzenlenecek fuarlar sayesinde, yılda yaklaşık olarak 2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacak"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:"Şehre çivi çakana minnet duyuyoruz"MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy:"Müfettişlerin bir müddet daha kalmalarında fayda var"Vali Şehmus Günaydın:"Mobilya sektöründe ülkemizin en önemli şehriyiz. Ama bu başarı bizi rehavete sürüklemesin"KAYSERİ - Kayseri 8. Mobilya Fuarı Kayseri OSB/TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde ziyarete açıldı.80 firmanın katıldığı mobilya fuarın açılış törenine Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza, Endonezya, Malezya ve Uganda Büyükelçiliği Temsilcileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Yönetim Denetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği Başkanı Mehmet Yalçın, TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Diyanet İşleri Başkanlığı eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve il protokolü katıldı. Açılışta konuşan TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi Genel Müdürü Cihat Alagöz çadır fuarcılığından modern fuara geçildiğinin altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti. Alagöz; "Mobilya ve Kayseri fuarcılığın geçmişini gözümde canlandırdım. Fuarın açılışı öncesinde yaptığımız hazırlık çalışmalarıyla bu günün hazırlık çalışmaları arasında çok önemli fark var. O da; eskiden fuarlarımızın açılışı öncesinde en sık takip ettiğimiz internet uygulaması meteorolojiydi. Meteorolojiye girer, rüzgar kaç şiddette esecek, yönü nereden esecek en önemli mücadelemiz olurdu. Kayseri, ülkemizin en önemli üretim şehri olmasına rağmen maalesef üretimimizi sergileyeceğimiz, dünya çapında arz ve talebi bir araya getireceğimiz elverişli şartlarda bir fuar merkezimizin bulunmuyor olmasından dolayı mevcut alana çadırlar eklemek suretiyle fuarcılık faaliyetlerini burada yürütmeye çalışırdık. Birinci gün en büyük stresimiz de fuarın rüzgardan, fırtınadan etkilenip etkilenmeyeceğiydi. Öyle günler geçirdik ki, fuarın birinci ve ikinci gününde bir bölümünü açamadığımız, rüzgar dindikten sonra açmaya çalıştığımız şiddetli yağışlardan sonra vidanjörlerle su çektiğimiz dönemden bu gün tabiri caizse modern fuarcılığın başlangıç gününe geldik. Bugün burada Kayseri'de bir çağ kapatıp yeni bir çağ açıyoruz" dedi. Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan ise konuşmasında dünyada mobilya sektöründe yarışamayacağımız hiçbir ülkenin olmadığına vurgu yaparak; "Rekabetine giremeyeceğimiz hiçbir ülke yok. Ancak; yabancı ülkelere baktığımız zaman isimleriyle telaffuz edilen İtalyan, Amerikan, Çin Mobilyası derken içimin sızladığını da paylaşmak istiyorum. Bizim, geçmişten geleceğe doğru giden süreç içerisinde Osmanlı Kafesimizi bile muhafaza edememenin acısını yüreğimde hissettiğim için bugün o hayalimin gerçekleştirebilmek için federasyon olarak esnafımızla, sanayicimizle birlikte mücadelenin içerisindeyiz. İhracat ve ithalat rejiminin mükemmel olduğu, esnafın, sanayicinin, tüccarın önünün açıldığı, desteklendiği, girdi maliyetlerinin düşük olabilmesi için başta elektrik ve enerji kaynaklarının ucuz olduğu bir sistemin oluşturulmasıyla birlikte 2018 yılı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin mobilya ihracatı demir dahil 2,7 milyar dolar. Ben iddia ediyorum ki kısa vadede bu rakam 10 milyar dolar, uzun vadede 20 milyar dolar olacaktır ve olmalıdır da. Çünkü İtalyan Mobilyasının ihracat rakamlarına baktığınız zaman 22 milyar dolarlardan bahsediliyor, Çin'in ihracatına baktığınız zaman 35 milyar dolardan bahsediliyor. Bizim 2,7 milyar dolarlık ihracatımız bana göre çok cüzi bir rakam. Bu rakamın yükseltilebilmesi için esnaf ve sanatkarımızla, sanayicimizle, tüccarımızla birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak el ele kol kola verip ülkeden ülkeye koşmaya hazırız. Yeter ki önümüzü açın, yeter ki bize sahip çıkın, yeter ki esnaf ve sanatkarın büyümesine vesile olacak imkanları seferber edin" ifadelerini kullandı. Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise Kayseri'nin endüstriyel sanayide Türkiye'nin en büyük üssü olduğuna değinerek; "Şehrimiz hep ilklerle anılmakta. Bizler şehrimize ve atalarımıza yakışan sanayiciler olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak kabul edilen Kültepe'de başlayan ticaret geleneğini tarih boyunca devam ettiren Kayseri; cumhuriyetle beraber sanayi ve ticaret şehri olmuştur. Yenilikçi, girişimci, çalışkan ve hayırsever insanıyla bir marka şehirdir. Bugün de Anadolu'nun en büyük mobilya fuarı Kayseri'de başta Allah'ın izni, değerli başkanlarımın verdiği destek, sanayicilerimizin katkısıyla açacağız. Kayseri mobilya konusunda öncü ve büyük bir şehir. Şehrimiz açık ara endüstriyel seri mobilyada ve mobilya sanayinde ülkemizin en büyük mobilya üssüdür" ifadelerini kullandı.Nursaçan: "Mobilyanın başkenti Kayseri OSB"TÜYAP/ Kayseri Organize Sanayi Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan OSB Başkanı Tahir Nursaçan, "Günümüzde, tüm sektörlerde yaşanan gelişmeler, rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortamlar doğurmuştur. Bugün artık sadece kaliteli mal üretip pazara sürmek başarı elde etmek için yeterli değildir. Fuarlar, üreticilerle müşterileri buluşturan önemli bir köprüdür. Verilere göre Türkiye'nin mobilya sektöründeki ihracatı 2,5 milyar dolar civarındadır. İnşallah hep birlikte bu rakamı çok daha yukarılara çekeceğiz. Kayseri, ticarette merkez olmanın anahtarını önce Kaniş'ten, sonra da Yabanlu Pazarından almıştır. Hep beraber Kayseri'nin bu misyonu devam ettirmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. OSB'de göreve başlamadan önce sanayicilerimize ve kamuoyuna bazı hedeflerimizi açıklamıştık. Bunlardan biri de Fuar projesi idi. Hayati önem taşıyan bu projeyi gerçekleştirmek için çok yoğun çalışmalar yaptık. Kayseri OSB/ TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, düzenlenecek fuarlar sayesinde, yılda yaklaşık olarak 2 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapacaktır. Fuar binasını bu hale gelmesinde emeği geçen, çalışanından, mühendisine, mimarına, müteahhidine, burada sayamadığımız ilgili ve yetkili herkese teşekkür ediyorum. Mobilya'nın Başkenti olan Kayseri OSB'mizde düzenlenen; Kayseri 8. Mobilya Fuarının ilimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. "dedi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise açılışta yaptığı konuşmada son 35 yılda önemli bir başarı hikayesi yazıldığını bu hikayelerin başında da mobilya sektörünün geldiğini belirterek; "Türkiye, dünyanın 17, Avrupa'nın ise 6 büyük ekonomisi arasında. Bu başarıya bizi petrol ya da doğalgaz taşımadı. Girişimcilik ruhumuz bizlere bu başarıyı getirdi. Ne kadar ürettiysek, o kadar zenginleştik. Yine ne kadar üretirsek, o kadar zenginleşeceğiz. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek için üretimden başka şansımız yok. Aslına bakarsanız biz bu yarışa rakiplerimizden çok daha geç başladık. Ama son 35 yılda önemli bir başarı hikayesi yazdık. Bu başarı hikayelerinin başında da mobilya sektörü sektörü geliyor. Üretim, istihdam ve ihracatta, büyük pay sahibi. Zira yüzde 80 gibi çok yüksek bir yerlilik oranına sahip. Sektör cari fazla veriyor ve ülkemize net döviz kazandırıyor. Doğrudan ve dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ülkenin her şehrinde üretim gerçekleştiriliyor. Türkiye, mobilya sektöründe sahip olduğu bilgi birikimi, cesur girişimcileri ve maharetli ustalarıyla, dünyada önemli bir noktaya geldi. 2000'lerin başında, sektör ihracatı sadece 180 milyon dolardı. Dikkatinizi çekiyorum sadece 180 milyon dolar. Geçen yıl, 170'den fazla ülkeye 3,2 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirdik. Yani ihracatı 18 yılda tam 18 kat artırmışız. Bu müthiş bir başarıdır. İnşallah bu yıl hedefimiz ihracatı yüzde 20 artırarak 3,8 milyar dolara ulaştırmak. 20 sene önce dünya mobilya ihracatında ilk 20 içinde bile yoktuk. Şimdi, 12. sıradayız, ilk 10'u da zorlamaya başladık. İşte tüm bu başarılarda, Kayseri Mobilya Fuarı gibi sektörel fuarların büyük payı var. Bu büyük başarı ve atılımın mimarları olan, değerli iş adamlarına, firmalarımıza, girişimcilerimize ve emektar ustalarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Ama emin olun önümüzdeki süreçte yapacaklarımızın yanında bu rakamlar da çok küçük kalacak. Geçtiğimiz süreç mobilya sektörümüzün olgunlaşma ve kendini dünyaya kabul ettirme süreciydi. Önümüzdeki dönem ise tasarım odaklı anlayışla bu sektörde dünya liderliğine oynayacağız. Allah'ın izni ile sizlerle birlikte, el ele, gönül gönüle bunu da başaracağız. Sanayide ve mobilya sektöründeki bu başarımızda şüphesiz en önemli etkenlerden biri Organize Sanayi Bölgelerimiz oldu. Türkiye'nin dünyaya rol model olduğu konuların da başında OSB'ler geliyor. Yarım asırlık OSB tecrübemiz, artık çevre coğrafyamıza rol model oluyor. İşte Kayseri OSB'miz 2 milyar doları aşan ihracatı ile bu işin en iyi örneklerinden biri. Bildiğiniz gibi Kayseri OSB'miz ve TÜYAP yeni fuar merkezi için işbirliğine gittiler. Birinci etabın açılışını yaptık. Fuar merkezimiz tüm otoriterlerden tam not aldı. 2. etabın da 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasıyla toplamda 30 bin metrekarelik, Kayserimizin adına yakışır uluslarası standartlarda bir fuar merkezine sahip olacağız. Tesisin tamamı hizmete girdikten sonra yılda 8 ila 10 fuar organizasyonu hedeflemekteyiz. Şüphesiz ki bu da kentimizin marka değerine çok olumlu yansıyacak. Pazarlama kanallarındaki yetersizlikler nedeniyle uluslararası pazarlara açılamayan firmalarımızın fuarlara katılması kolaylaşacaktır. Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve işletmelerin rekabet gücü daha da artacaktır. Bu vesileyle bir kez daha Kayseri OSB Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Elbette bu alanda daha yapmamız gereken işler de var. Türkiye'nin OSB modelini geliştirmeye devam etmeliyiz. Bu nedenle OSB'lerin üst kuruluşu OSBÜK'e büyük önem veriyoruz. OSBÜK artık kurumsal bir yapıya kavuştu. Böylece, birlikte daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Devletimizle birlikte el ele vererek, sorunlarımızı çözüme kavuşturuyoruz. Sanayicinin üzerindeki yüklerin kaldırılmasını sağlayan bakanımıza ve bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. TOBB olarak mobilya sektörümüzün de her zaman yanında olduk, destek verdik. Geçen sene sizlerden KDV indirimi talebi gelmişti. Biz de bunu hükümetimize ilettik, hayata geçmesini ve sonra da uzatılmasını sağladık. 30 Haziran'da indirimin süresi doldu. Sizlerin de görüşünü alarak, hükümetimizden bu konuyu yeniden değerlendirmesini isteyeceğiz. Elbette asıl olması gereken bu KDV indiriminin kalıcı olması. Mobilya sektöründe girdi-çıktı KDV farklılığı sorununun da kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Üyelerimizin sorunlarını yakından takip ediyor, sorunlara çözüm bulmak adına TOBB olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak konseylerimiz ve ilgili sektör meclislerimizle birlikte tüm kamu kurumlarıyla yakın çalışıyoruz" dedi.Kayseri Organize Sanayi Bölgesi TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan Kayseri Mobilya Fuarı'nın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her zaman güzelliklerle anılan bir il olması için gayret gösterdiklerini söyledi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fuar alanı ve fuar alanına Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteği ifade ettiği için Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'de güzellikleri paylaşacağız. İkinci etap için de aynı desteklerimizi sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Kayseri mobilyanın başkenti. Kayseri'nin girişine mobilyanın başkenti yazdıracağımı belirtmek istiyorum. Ayrıca Kayseri genlerimize işlemiş olan ticaretin ve endüstrinin de merkezi. Bu şehre bir çivi çakan, emeği geçen katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy mobilyanın başkentinin Kayseri olduğunu ifade etti. Ersoy; "Bu tarihi güne tanıklık etmekten çok mutluyum. Çadır fuarcılığından modern fuarcılığa bir geçiş yapılıyor. Bugün Kayseri'de buna tanıklık ediyoruz. Tahir Başkan sürekli bana OSB'nin sorunlarını dile getirir, ben de meclis kürsüsünde elimden geldiği kadar bunları dile getirmeye çalıştım. Mobilyanın başkenti bana göre de Kayseri'dir. Bakmayın, bölgelerde mobilyacılık konuşuluyor ama entegre tesis anlamında Kayseri gerçekten kendini aşmış durumdadır" şeklinde konuştu."Müfettişlerin bir müddet daha kalmalarında fayda var"Ersoy konuşmasını şu şekilde sürdürdü; "Bugün bir yerin altını çizmek istiyorum; geçenlerde bir kardeşimiz geldi, dedi ki; 'Organize Sanayi Bölge Başkanlığında müfettişler var'. Anlıyorum ki bugün bu müfettiş kardeşlerimiz OSB Bölge Başkanlığı tarihinde yapılmamış olan böylesi büyük hizmetleri incelemeye gelmiş, böylesi büyük hizmetlerin çalışma detaylarını almaya gelmiş. Bir müddet daha kalmalarında fayda var diye düşünüyorum."Fuar açılışında konuşan Vali Şehmus Günaydın da hedeflere ulaşılması için daha çok çalışılması ve üretilmesi gerektiğinin altını çizdiği konuşmasında; "Bizler, mobilya sektöründe ülkemizin en önemli şehriyiz. Ama bu başarı bizi rehavete sürüklemesin. Dünyada her gün rekabet daha acımasız şekilde devam ediyor. Bizim bu rekabette ayakta kalmamız, güçlü olmamız ve ileriye doğru kararlı bir şekilde yürüyebilmemiz için yeniliğe açık olmamız lazım, araştırma faaliyetlerine de yoğunlaşmamız lazım. Ürünlerimizi çeşitlendireceğiz, yeni yeni ürünler ortaya koyacağız ki dünyayla rekabet edelim. Bugün hedefleri ortaya koymak çok güzel, ama onları gerçekleştirebilmek için çok daha fazla çalışmak zorundayız. Çok daha fazla üretmek zorundayız. Eğer biz bunu gerçekleştiremezsek, söylediklerimiz sadece sözde kalırsa o zaman rakiplerimiz gelir bizi geçer. Bizim ihracat rakamlarıyla ilgili net verileri ortaya koyduğumuz zaman hedeflerimizin oldukça gerisinde olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bu iş gücü ile, bu bilgi, tecrübe ile aradaki farkı çok kısa sürede kapatacağız. Bunu inşallah mobilya sektöründe nasıl ki Kayseri Türkiye'nin başkenti, inşallah ülkemiz de yakın zamanda dünyanın en önemli ihracatçılar arasında yerini alacaktır" diye konuştu.8. Kayseri Mobilya Fuarı, protokol konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı eski Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan tarafından yapılan dua ile ziyarete açıldı. TÜYAP organizasyonunda 9/13 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan Kayseri 8. Mobilya Fuarı'na Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Irak, Kuveyt, Tunus, Fas, İsrail, Dubai, Ürdün, Umman, Filistin, Almanya, Bosna Hersek, Hollanda, İngiltere olmak üzere 200'e yakın alım heyeti katılacak. 8. Mobilya Fuarı 9/12 Ekim tarihlerinde 10.00/19.00 ve 13 Ekim Pazar günü 10.00/18.00 saatleri arasında ziyaretçileri ağırlayacak. Online davetiye ve bilgi için www.kayserimobilyafuari.com adresi ziyaret edilebilir.