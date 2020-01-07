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8 kişi hayatını kaybetmişti: Böyle yakalandı

Muğla'da teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayın şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

07.01.2020 14:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:21
'da teknenin batması sonucu 8 göçmenin hayatını kaybettiği olayın şüphelisinin Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Muğla'nın ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin batması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği olayın baş şüphelisi, 'ya kaçmak isterken Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yakalanmıştı. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, şüphelinin pasaport kontrolünden geçip uçağa gittiği sırada polis ekipleri tarafından yakalandığı görülüyor.
(İHA)
8 kişi hayatını kaybetmişti: Böyle yakalandı

Sabiha Gökçen, Fethiye, Kosova, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA


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