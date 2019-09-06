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8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bölgede evlerin yıkımına başlandı

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu selde hasar gören 13 evin yıkımına başlandı.

06.09.2019 15:24 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu bölgede evlerin yıkımına başlandı
Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu selde hasar gören 13 evin yıkımına başlandı.

Trabzon'un Çamlıktepe Mahallesi'nde 18 Haziran'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi kaybolmuştu. Yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye gelerek inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel bölgesinde bulunan 13 evin yıkımını gerçekleştireceklerini açıklamıştı. Yapılan çalışmaların ardından risk taşıyan evlerin yıkımına başlandı. İş makineleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıma başlanılan bölgede zarar gören 13 ev yıkılacak. - TRABZON

Trabzon, Araklı, Güncel

Kaynak: İHA

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