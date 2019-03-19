19 Mart 2019, 11:41
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8 Kişiye "Terör Örgütü Propagandası"Ndan Gözaltı

8 Kişiye "Terör Örgütü Propagandası"Ndan Gözaltı

Balıkesir'de aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu 8 kişi terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Balıkesir'de aralarında HDP üyelerinin de bulunduğu 8 kişi terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Edremit ilçesinden 4, Ayvalık ilçesinden 3, Bandırma ilçesinden 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.Edremit'ten Y.G., A.K., E.Ş., H.İ.G., Ayvalık'tan A.Ö., E.A., V.K.D., Bandırma'dan T.Ö., terör örgütü propagandası yaptığı için Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon sonucu gözaltına alındı ve yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

(İHA) Halkların Demokratik Partisi, Balıkesir, Güncel
Kaynak: İHA