Balıkesir
'de aralarında HDP
üyelerinin de bulunduğu 8 kişi terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Edremit
ilçesinden 4, Ayvalık
ilçesinden 3, Bandırma
ilçesinden 1 kişi olmak üzere toplam 8 kişi, terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alındı.Edremit'ten Y.G., A.K., E.Ş., H.İ.G., Ayvalık'tan A.Ö., E.A., V.K.D., Bandırma'dan T.Ö., terör örgütü propagandası yaptığı için Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon sonucu gözaltına alındı ve yapılan aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Halkların Demokratik Partisi, Balıkesir, Güncel
Kaynak: İHA