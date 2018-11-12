8. Malatya
Uluslararası Film Festivali
'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden "Aydede"nin gösterimi yapıldı.
Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen 8. Malatya Uluslararası Film Festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden "Aydede "filminin festivaldeki ilk gösterimi bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirildi.
Gösterimin ardından filmin yönetmeni ve senaristi Abdurrahman Öner, yapımcısı Arzu Şenses ve filmin çocuk oyuncusu Bilal Çelik'in katılımıyla söyleşi düzenlendi.
Söyleşinin moderatörlüğünü yapan Gizem Ertürk'ün sorusu üzerine Öner, filmi oluşturan hikayeyi 2008'de yazdığını ve tamamen kurmaca olduğunu ancak kendi hayatından birçok detay barındırdığını dile getirdi.
Öner, çocuk oyuncularla tanışma ve onlarla beraber yol alma sürecinin kendileri için bir serüven olduğunu vurgulayarak "Çocuklar bu hikayenin iskeletini oluşturuyor. Dolayısıyla çok fazla performans isteyen rolleri vardı. Yaklaşık 3-4 ay boyunca 800 çocuk gördük, onlarla tek tek mülakat yaptık. Okullarda kendimizi öğretmen olarak tanıtıp onlarla oyunlar oynadık. Yaptığımız atölyede ise Bilal rolü resmen kopartıp aldı." ifadelerini kullandı.
Seyircilerden gelen bir soru üzerine, filmdeki öğretmen karakteri üzerinden bir sistem eleştirisi geliştirmek istediklerini söyleyen Abdurrahman Öner, şöyle devam etti:
"Bizim öğretmen üzerinden bir toplum ve sistem eleştirimiz var. Sistem bize her zaman jelatini parlak olanın, uyum sağlayanın iyi olduğunu söyler. Geri kalanlarsa öğretmenleri ve arkadaşları tarafından ötekileştirilir. Bizim bu sistemle ilgili bir sıkıntımız var. Öğretmen özelinde ise maalesef böyle bir gerçek de var. Anadolu'nun ücra köşelerinde öğretmenler beklediğimiz gibi davranmayabiliyor. Birçoğu bir süre sonra sıkılıyor, orada olmak istemiyor. 'Benim burada ne işim var' diye düşünüyorlar ve bu davranışı çocuklara yansıtıyorlar. Bunu üzülerek söylüyorum ama hala böyle öğretmenler var. Ama biz öğretmen üzerine değil, sistem üzerine bir eleştiri yapmak istedik."
Filmin yapımcısı Arzu Şenses ise film Antalya
'da çekilmesine rağmen soğuk hava şartları nedeniyle çalışmaların zorlu geçtiğine değinerek filmde en uzun süren kısmın çocuk oyuncuların seçilmesi süreci olduğunu anlattı.
Çocuk oyuncu Bilal Çelik ise çekimlerin eğlenceli geçtiğini ve ileride sinemaya devam etmek istediğini kaydetti.
Film Festivali,Malatya
12 Kasım 2018 Pazartesi 15:55