8. Malatya Uluslararası Film Festivali

13 Kasım 2018 Salı 13:28



13 Kasım 2018 Salı 13:28

8'inci Malatya Uluslararası Film Festivali'nde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden "Borç" ve "Son Çıkış"ın gösterimi yapıldı.Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen uluslararası film festivali, film gösterimleri ve paralel etkinliklerle devam ediyor.Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmlerinden "Borç" ve "Son Çıkış"ın festivaldeki ilk gösterimi de bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirildi."Borç" filminin gösteriminin ardından düzenlenen söyleşide konuşan yönetmen ve senarist Vuslat Saraçoğlu, filmde iyilik meselesinin sorguladığını anlattı.Projeye başlarken iyilik kavramı üzerinde düşündüğünü dile getiren Saraçoğlu, şunları kaydetti:"Bir karakteri ele alıp tüm boyutlarıyla, doğruları yanlışlarıyla incelemek istedim. Yargılamadan, bütünüyle bakmak istedim. İyi insanlar bizim toplumumuzda nostaljik algılanıyor ama bunun arka planında ne var bilmiyoruz. Birisi 25 kişiye iyilik yapmış ama bir kişiye çok büyük bir zalimlik yapmış olabiliyor mesela. O zaman o kişi hala iyi biri midir? Biraz böyle bir şeylerin arka planına bakmak gibi bir amacım vardı.""Son Çıkış" filminin ardından düzenlenen söyleşide ise yönetmen Ramin Matin, görüntü yönetmeni Tayman Tekin ile oyuncular Erdem Şenocak ile İpek Türktan Kaynak, seyircilerin sorularını yanıtladı.