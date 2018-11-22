8. Malatya
Uluslararası Film Festivali
kapsamında "Festival Geldi ve Belki Köye Bir Film Gelir" etkinliği düzenlendi.
Festival Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Festival Geldi" programı kapsamında Malatya Huzurevi, MİAD Sevgi Evleri
ile Şehit Orhan Ünsal İlkokulu'nda, Şener Şen
'in başrol de oynadığı Milyarder filmi, Renkli Balık ve Yeni Dünyalar Kaşifi Animasyon filmi gösterildi.
Etkinlikte engelsiz gösterimler kapsamında bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli yetişkinlere ve çocuklara film gösterimi düzenlendi.
Savaş mağduru Suriyeli çocuklara ve ilçelerde bulunan çocuklara da film gösterimi yapıldı. İnönü Üniversitesi
Öğrenci Toplulukları Koordinatörü Fatih Mehmet Çubuk
, "Etkinliklerde özverili ekip arkadaşlarımızla Malatya'nın her yerine Malatya Film Festivali'ni götürmeyi hedefledik. Bu kapsamda birçok yerde film gösterimleri gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Çubuk, ilçelerde gerçekleştirilen film gösterimlerinde çocuklara sinema tadında film izlediklerini belirterek, etkinliğin yeni festivaller kapsamında devam edeceğini sözlerine ekledi.
Film gösterimi kapsamında çocuklara hediye verildi.
Film Festivali,Malatya
22 Kasım 2018 Perşembe 18:47