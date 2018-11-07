8.malatya Uluslararası Film Festivali Başlıyor

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:32



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:32

8.Malatya Uluslararası Film Festivali başlıyorMALATYA - Bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali 9 Kasım'da başlıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği'nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihinde düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde hazırlıklar tamamladı.Festival öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Cemal Nogay, "Malatya'da hem uluslararası, hem yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde konuk etme ile alakalı Büyükşehir Belediyesi olarak programa ulaşma, güvenlik, programın organizasyonu açısından bir ekip oluşturduk. Bu programa ulaşmak için yeni ek seferler düzenleyeceğiz. Gösterilerin yapılacağı noktalarda vatandaşların o merkezlere kolay ulaşabilmesi için büyükşehir olarak almamız gereken tedbirler neler ise bunları da önceden alıp, vatandaşların hızlı bir şekilde bu programlara iştirak etmesini sağlamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.Daha sonra söz alan Festival Film Direktörü Suat Köçer ise bu tür organizasyonların bir sahiplenme ve aidiyet meselesi olduğunu belirterek "Birçok bakımdan zorlu aşamalardan oluşan organizasyonlar ve dolayısıyla sahiplenmek çok önemli. Ben bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi'nin bu kadar büyük, bu kadar kapsamlı ve artık sinema sektöründe ciddi bir yer edinmiş, Türkiye'nin önemli festivalleri arasına girmiş bir festivali büyük bir aidiyet duygusuyla sahiplendiği, daha iyi noktalara taşımak içinde imkanlarını seferber ettiği için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.Festival ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Köçer, "Festival çizelgeleri halkın ve sinemaseverlerin ulaşabileceği birçok noktaya dağıtımı yapıldı. Çizelgemizde festivalin film programı var. Burada gün gün festivalin yarışma bölümünde ve seçkinler ile özel etkinlikler kısmında yer alan filmlerin program çizelgesi bulunuyor. Malatya'ya Festival geldi programının Malatya için çok büyük bir önemi var. Festival biletlerimiz ise dün satışa sunuldu. Avşar ve Yeşil Sinemalarında gişelerden temin edilebiliyor. Mümkün mertebede daha çok insan faydalanabilsin diye geçen seneki fiyatı değiştirmedik. Yine tam bilet için 5 lira, öğrenciler için de 3 lira gibi mütevazı bazı rakamlar belirledik. Bu sene bir festival gazetesi çıkardık, festival gazetemizin kapağında bu sene festivale katılacak olan önemli isimlerin fotoğrafları var. Gazetenin içinde de önemli bazı başlıklar ve konular yer alıyor. Gazetenin içerisinde festivalin program çizelgesi var. Burada da yine sinemaseverler hangi salonlarda, hangi gün, hangi filmlerin oynatılacağını rahatlıkla görebilirler" şeklinde konuştu.Geçen yılki festivalde 'Türk Sinemasında Yerel Kodlar' konulu bir sempozyum düzenlediklerini anımsatan Köçer, "Bunu da bir kitap haline getirdik. Daha kalıcı bir hüviyet kazanabilmesi için bunu yaptık. Türkiye çapında birçok üniversite bizi arayarak bu kitabı talep etmişlerdi, çıkarılacağı zaman. Çünkü alanında tek kitap bu, daha önce bu alanda bir çalışma yapılmış değil. Bir kaynak eser olma özelliği de taşıyacaktır. Bu kitabı PDF formatında belediyemizin internet sitesinden de paylaşacağız. Böylece bu alanda çalışma yapmak isteyen akademik çevreler buraya rahatlıkla ulaşabilecekler" diye konuştu.Bu yılki festivalde 'Onur Ödülleri' usta oyuncular Şener Şen ve Perran Kutman ile usta yönetmen Osman Sınav'a verilecek. Ayrıca 'Sinema Emek Ödülü' makyaj sanatçısı Derya Ergün'e, Türk Sinemasına Katkı Ödülleri ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ve Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan'a verilecek.Öte yandan festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünün jüri başkanlığını ise dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstleniyor.